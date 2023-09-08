Вбивча шаурма: у Росії понад 20 людей отруїлись неякісними продуктами
8 вересня 2023, 21:48Читать новость на русском
У Росії зафіксували масове отруєння. Винуватицею цього стала "Шаурма на Гагаріна".
У Росії 22 людини отруїлися шаурмою. Це сталося в місті Льгові Курської області, передає 24 Канал.
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Одна людина померла
У постраждалих виявили стафілокок. За даними російських ЗМІ, шаурму готували з продуктів, на які не оформляли документи. За рішенням Росспоживнагляду роботу павільйону "Шаурма на Гагаріна" призупинили.
Одна дівчина померла від інфекційно-токсичного шоку.
За цим фактом порушили кримінальну справу.
Раніше від напою "Містер Сидр" постраждало понад 100 росіян
- Росіяни отруїлись алкогольним напоєм, який називається "Містер Сидр". Напій був неякісним. Серед потерпілих є і 16-річна дівчина, яка теж скуштувала "смертельного сидру". Про це повідомили російські ЗМІ. Випадки отруєння зафіксували в 6 регіонах Росії, зокрема, в Ульяновській, Самарській, Нижньогородській і Пензенській областях, а також у Чувашії та Удмуртії.
- 14 пацієнтів перебувають у лікарнях. У Самарській області після вживання того ж самого сидру померли 3 людини. Згодом кількість постраждалих зросла. Зокрема, в Ульяновській області сидром отруїлася 51 людина. Серед них – двоє неповнолітніх та вагітна жінка. Загинули 20 людей, 26 перебувають у лікарні в тяжкому стані.
- Регіональне управління Росспоживнагляду повідомило, що у Нижньогородській області 6 червня від отруєння сидром померли ще двоє людей. Загалом там зареєстрували 6 випадків отруєння слабоалкогольним напоєм.