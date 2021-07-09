У Росії масштабна пожежа: горить понад 900 гектарів лісу – фото, відео
Джерело:74.ru
У Челябінській області Росії з 8 липня вирує масштабна лісова пожежа. Місцева влада вже готується до евакуації населення.
Вогонь наближається до населених пунктів
Полум'я загрожує населеним пунктам Запасне та Новокаоліновий у Карталинському районі. На випадок евакуації місцевих жителів підготували автобуси.
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Проводиться робота щодо оповіщення населення. Трактори займаються опашкою периметра пожежі. Роботу з ліквідації вогню ускладнює сильний вітер,
– розповіли рятувальники.
На місці події працюють 100 вогнеборців та 23 одиниці техніки. Боротися з вогнем також відправили вертоліт Мі-8 та літак Бе-200.
Евакуювали дітей
Із літнього оздоровчого табору у Нагайбакському районі евакуювали 120 дітей. Все тому, що табір розташований у сосновому лісі. Дітей розвезли по домах.
Дивіться відео пожежі у Челябінській області:Зверніть увагу! Лісова пожежа вирувала у Челябінській області ще в травні. Тоді в епіцентрі лиха опинилися Чебаркульський, Аргаяшський та Октябрський райони.