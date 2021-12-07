У Росії майже одночасно затримали двох різних підлітків, які планували теракти в школах
Джерело:ТАСС
У Москві та в Ярославській області Росії затримали 18-річного й 16-річного хлопця, які планували теракти. Перший хотів застосувати пневматичний пістолет і ножі, другий – саморобну вибухівку.
Ішов до школи з пістолетом
У російській столиці буквально на вході однієї зі шкіл співробітники поліції затримали 18-річного Арсенія. В нього виявили пневматичний пістолет, три газові балончики та три ножі.
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Він писав у соцмережах, що має намір влаштувати теракт у навчальному закладі. Повідомлення підлітка знайшли співробітники департаменту освіти та передали інформацію правоохоронцям.
Після затримання його відвезли до відділку поліції, він перебуває в ізоляторі тимчасового утримання.
У Москві затримали хлопця, який планував теракт в школі / Фото телеграм-каналу Baza
Підліток виготовляв вибухівку
"Интерфакс" пише, що у Ярославській області ФСБ затримала 16-річного хлопця, який виготовляв вибухівку нібито для акцій, спрямованих на дестабілізацію політичної обстановки.
Неповнолітній був учнем одного з середніх спеціальних навчальних закладів. Затриманий перебував у "закритих" чатах у телеграмі, які "об'єднують радикально налаштованих громадян".
Він виготовляв вибухові речовини із загальнодоступних компонентів. Під час обшуку в нього вилучили:
- саморобну бризантну вибухову речовину;
- компоненти для її синтезу;
- обріз мисливської рушниці та боєприпаси, що незаконно зберігаються;
- засоби зв'язку та комунікації.
Проти хлопця відкрили кримінальне провадження. Вирішується питання про арешт затриманого.