У Росії "Медіазону" внесли до списку "іноагентів", а у редактора The Insider – обшуки
Джерело:"Медіазона"
У Росії видання "Медіазона" внесли до реєстру "іноземних агентів". Окрім того, у списку опинилися головний редактор Сергій Смирнов та видавець Петро Верзилов.
Пресслужба "Медіазони" повідомила, що це суттєво ускладнить роботу проєкту. Можливо, навіть поставить його на межу виживання.
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У "Медіазоні" наголосили, що раніше "інозеними агентами" називали також видання "Медуза", "Радіо Свобода", "Дождь" та інші видання. Наразі "Медіазона" працюватиме у звичному режимі.
Водночас статус "іноземного агента" становить для журналістів "Медіазони" значні ризики. Медіа вже звернулося до читачів з проханням підтримати їх у цей складний час.
Редактора The Insider оголосили в розшук
Романа Доброхотова – шеф-редактора The Insider – оголосили у розшук. Про це розповіла захисниця Юлія Кузнєцова.
Журналісту інкримінують незаконний перетин кордону. У домі його батьків вже провели обшук.
Спершу Доброхотов опублікував у своєму акаунті в твітері повідомлення, що до нього прийшли правоохоронці, а згодом перестав виходити на зв'язок.
У ЗМІ з'явилася інформація, що обшук може бути пов'язаний зі справою, яку ініціював нідерландський блогер Макс ван дер Верфф.