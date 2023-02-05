У Росії мер змусив дітей співати пісню про "укропів": ганебне відео

У Росії продовжують виховувати в дітей ненависть до України та українців тільки через їхнє прагнення самостійно обирати своє майбутнє. Тому дітей змушують співати антиукраїнські пісні про міфічних "укропів".

Мер міста Котовськ Тамбовської області Алєксєй Плахотніков опублікував відео, де він із чоловіком у військовій формі змушує співати антиукраїнську пісню. Діти співали про "укропів", труну і свастику, повідомляє 24 Канал.

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Алєксєй Плахотніков і ще один чоловік взялися зомбувати дітей і змушувати співати їх "веселі" пісні про "укропів". Текст цього мракобісся виглядає так:

На машині свастика, за кермом "укроп".

По полю, по полюшку на колесах труна.

А за цим полюшком колишній хуліган

Чітко коригує "Смерч" та "Ураган.

Ці рядки не тільки демонструють всю убогість тих, хто зомбує дітей, але й показують не менш цікаве явище. Росія воює силами не тільки "частково мобілізованих", але й завербованих в'язнів. З крадіїв, ґвалтівників та вбивць роблять "героїв". От і ця "пісня" оспівує "героя-хулігана", тобто російського окупанта. Ну що ж, який народ – такі й герої.

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Тим часом у Донецьку відбувається дещо інше

У тимчасово окупованому Донецьку дівчата заспівали гімн України в одному з місцевих кафе. Відео з виконанням гімну було опубліковане у мережі.

Вже згодом з’явилося ще одне відео, де дівчата просять вибачення за те, що слухали український гімн на тимчасово окупованій території. До речі, у цей момент їхні обличчя були дуже сумні.

Після цього стало відомо, що офіціанток вже звільнили з роботи, бо адміністрація кафе "не розділяє їхню точку зору".