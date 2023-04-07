Спецоперації – кремлівська панацея: чому у Росії не вміють по-іншому

Що важливо розуміти при спробах аналізу дій Росії?

У Кремлі не мислять стратегіями

Росією зараз керують професійні розвідники й контррозвідники.

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Президенту Росії Владіміру Путіну 70 років. Він вчився в Червонопрапорному інституті КДБ СРСР (зараз Академія зовнішньої розвідки). Тоді, у 1970-ті роки, був розквіт радянської розвідувальної та спецопераційної діяльності у всьому світі.

Його вчили корифеї радянської розвідки – легендарні Кім Філбі, Конон Молодий та інші. Всі ровесники Путіна, які разом з ним керують Росією, це теж вихідці з радянської розвідки того часу.

Чому це важливо? Там, де економісти та геополітики мислять стратегіями, ці персонажі мислять спецопераціями. Це професійна деформація. Тобто, якщо якась країна поводить себе не так, як їм хочеться, значить, треба змінювати її політику не шляхом дипломатії, економіки та іншого, а шляхом спецоперацій. Так вони звикли.

Що стосується внутрішньої ситуації, їх не вчили іншого, ніж підтримувати "незламну єдність партії та народу" інформаційними та репресивними засобами. Тобто вони йдуть за тим досвідом, який надбали у тих розвідувальних навчальних закладах. Ці знання зашиті, як зараз кажуть, в їхніх мікросхемах. Іншого у них просто немає.