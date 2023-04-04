2023 стане початком ядерного роззброєння Росії: політолог припустив ймовірний сценарій

Є велика ймовірність того, що 2023 рік стане початком зміни влади в Росії та її ядерного роззброєння. Значним чином на цей процес можуть вплинути вибори, які у країні-агресорці заплановані на 2024 рік.

Про це в ефірі 24 Каналу заявив політолог Микола Давидюк. Він пояснив приблизні механізми, які сприятимуть цьому.

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Запускається віра протистояння

Росіяни втомилися від війни, вважає експерт. Рік тому українці закликали їх вийти та зупинити те, що відбувається зараз. Вони не захотіли. Тепер мільйони росіян втекли, зарплати зменшилися, а відповідно й економіка співає не найкращих пісень. Та найбільший ляпас, який наразі отримує Росія, – програш у війні і колосальні втрати.

"Незадоволення Путіним росте. Паралельно вибухають їхні пропагандисти, створюються якісь національні фронти, комітети визволення, олігархи ведуть свої розмови. Тобто сумарно віра протистояння потроху запускається. Починає пахнути Миколою ІІ і цей негатив може наростати", – відзначив політолог.

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Вибори – рушійна сила

На 2024 рік в Росії заплановані президентські вибори. А зараз як раз передвиборча компанія. Якщо хтось з так званих російських політичних еліт захоче виставити свого кандидата з умовою припинення війни, Захід підтримає, вважає експерт. Але одразу висуне свою – тихе ядерне роззброєння.

"Плата людині, яка стане президентом Росії – вся Росія для грабунку. Ніхто розвалювати її не буде, тільки здайте зброю. Росії це теж вигідно – країна політично переформовується, викидає лузера Пригожина, відкидає частину санкцій, виплачує репарації, і протягом декількох років вилазить з маргінезу", – припустив ймовірний сценарій Давидюк.

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