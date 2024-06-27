Можливий початок бунтів: які регіони в Росії готові до незалежності

Імперські амбіції Росії можуть зіграти з нею злий жарт. Поневоливши чимало народів, Кремль має розуміти, що зрештою неминучими будуть і повстання, які серйозно можуть дестабілізувати ситуацію по всій Росії.

Наприклад, у російських республіках почастішали напади на поліцію. Ситуація поки не близька до хаосу, однак і стабільною її не назвеш. Політолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом розповів, що Росія сама робить усе для того, аби розхитати ситуацію в країні.

Дивіться також Чому Путін заговорив про зміну ядерної доктрини Росії та куди веде "спіраль ескалації"

Звідки у Росії можуть початися бунти

Чечня та Дагестан – це дуже перспективні регіони з точки зору відокремлення та громадянської війни. Все тому, що у Дагестані та Чечні є пасіонарні еліти, структуроване населення з горизонтальними зв'язками – там здебільшого традиційні зв'язки, які побудовані на родах тощо. Тож вони можуть діяти окремо від центральної влади. У них є економічна база для незалежності,

– пояснив Тарас Загородній.

У Дагестану є вихід до Каспійського моря, там є нафта. У республіці також невеликий відсоток росіян. Така ж ситуація і у Чечні. Якщо глянути на карту, то кластер Дагестан та Чечня разом – складають пазл нового транспортного коридору.

Не можна не врахувати й ісламський фактор. Зрештою, це ті російські регіони, де завжди щось відбувається. Часто щось таке, що дестабілізує ситуацію. Варто згадати і про наслідки теракту у торговому центрі "Крокус", після якого російська влада розгорнула антимігрантську та антикавказьку кампанію всередині країни. Безумовно, це багатьом не до вподоби.

"Якщо є можливості у наших спецслужб чимось "допомагати" – треба це робити. Адже для нас цікава "гарна" громадянська війна на території Росії. Що більше там буде дестабілізації та хаосу, то меншою кров'ю Україна досягне кордонів 1991 року", – підкреслив політолог.

Теракти у Дагестані

Нагадаємо, що 23 червня у Дагестані озброєні люди обстріляли церкви та поліцейський пост. Кількість жертв станом на 25 червня зросла до 25 осіб. Поранення зазнала 51 особа. Серед них – 15 поліцейських, 5 цивільних та 5 людей, чиї особи наразі не встановлені.

Це наслідки істерики, яку нав'язує влада. Тим паче Дагестан теж постраждав від так званої "СВО", в Україні загинуло багато дагестанців. Думаю, там лунають питання, як вони взагалі пов'язані з цією війною. У молоді з'являється все більше питань та запитів,

– наголосив Загородній.

Цікаво зауважити, що троє нападників – це родичі голови Сергокалинського району Магомеда Омарова, який також є членом російської партії "Єдіная Росія".