Хочуть почати, не оголошуючи, – Жданов про можливу мобілізацію в Росії

У Росії ще з 2022 року триває так звана часткова мобілізація. Про оголошення нової хвилі говорять вже давно, втім це рішення позначиться на рейтингу Владіміра Путіна.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов, зауваживши, що цілком можливо з вересня 2024 року Росія закриє кордони для військовозобов'язаних. В іншому випадку втримати ситуацію на полі бою їм не вдасться.

Читайте також Вигрібають усе, що можна: чи надовго Росії вистачить ресурсу для війни без мобілізації

Чому Путін не хоче оголошувати мобілізацію

У російських телеграм-каналах пишуть, що пропагандисти вже думають над тим, як подати інформацію про закриття кордонів пересічним росіянам. Адже це може спровокувати бунти, заворушення, яких дуже боїться Путін.

Тут ключове питання в тому, що вони повинні оголосити хвилю мобілізації, фактично не оголошуючи її. Все зробити приховано,

– зауважив Олег Жданов.

Як з'ясувалося, за 20 років перебування Путіна при владі, його рейтинг найбільше впав саме восени 2022 року. Тоді коли він оголосив про часткову мобілізацію.

Сьогодні, враховуючи суспільні настрої, таке рішення призведе до соціальних вибухів. Якщо не у всій країні, то точно в окремих регіонах.

Особливо це стосується Кавказу, півдня Росії, віддалених регіонів Сибіру. Саме звідти на війну забрали максимальну кількість чоловіків.