У Росії можуть ввести воєнний стан

Обидві палати російського парламенту зберуться на екстрене засідання 4 березня. На цих зборах в Росії може бути запроваджено воєнний стан.

За даними Михайла Подоляка, одне з питань, яке розглядатимуть російські депутати – введення воєнного стану в країні. Відтак в країні-окупантці будуть заборонені будь-які мітинги.

Варте уваги ЄС виключає сім російських банків від SWIFT: перелік

Серед інших питань – відключення контактів із зовнішнім світом, об'ємні продовольчі та фінансові обмеження.

"По всій країні зараз розпочинається евакуація тих, хто може собі це дозволити", – заявив Михайло Подоляк.

Щодо Росії були введені санкції після її вторгнення в Україну 24 лютого. В цей день в Україні був введений воєнний стан та оголошена військова мобілізація.

Після того на Росію наклали чимало санкцій. Серед них і відключення від SWIFT російських банків. А також заборона на польоти російських літаків над країнами Європи та Північної Америки.

Чимало компаній вирішили покинути російський ринок.

Через санкції, акції російських компаній або впали на фондових ринках або їх прибрали звідти.