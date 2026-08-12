В Росії зняли з виборів антивоєнну партію "Яблуко": майор ЗСУ розкрив, чого злякалися у Кремлі

Росія не погоджується на перемовини і планує продовжувати війну, накопичуючи ракети та дрони. Водночас настрої у російському суспільстві можуть розходитися з позицією Кремля.

Про це у розмові з 24 Каналом зазначив майор ЗСУ, журналіст, ведучий Єгор Чечеринда, наголосивши, що останні події в Росії щодо усунення з парламентських виборів партії "Яблуко" свідчать про те, що все більше росіян виступають проти продовження війни. Також це підтверджує складна ситуація з набором на контрактну службу.

Чому партію "Яблуко" зняли з виборів в Росії?

Чечеринда пояснив, що, за даними української розвідки, в Росії можлива мобілізація після парламентських виборів, які пройдуть у вересні. Тому що Путін хоче продемонструвати, що всі партії, які пройдуть до Держдуми, підтримують війну, а значить, треба воювати до переможного фіналу.

Однак є нюанс. Днями Верховний суд Росії зняв з виборів контрольовану Кремлем партію "Яблуко". Це була єдина партія, яка виступала проти війни. Спершу це був проєкт Сергія Кірієнка, який хотів продемонструвати і Путіну, і російському народу певну технологію. Мовляв, ми пускаємо на вибори одну антивоєнну партію, вона програє або отримує 2 – 3% і не проходить до Держдуми. І влада демонструє росіянам, що всі громадяни і партії підтримують війну,

– відзначив він.

Однак, за словами майора ЗСУ, за півтора місяця від моменту реєстрації партії з'ясувалося, що електоральна підтримка навіть цього контрольованого Кремлем і ФСБ-технологами проєкту зросла настільки, що "Яблуко" вже почало претендувати на потрапляння до Держдуми. І тоді Кремль швиденько запустив технологію звинувачення від ще однієї прокремлівської партії "Батьківщина" в тому, що "Яблуко" дискредитує російську армію та підтримує Україну. І цю партію швиденько зняли з виборів.

Це свідчить про те, що Путін і його оточення вважають, що в російському суспільстві є одностайна підтримка війни. Але навіть цей маленький епізод з ручною партією "Яблуко" показав іншу картину. Ба більше, до вересня антивоєнні настрої в Росії ще поглибляться,

– підкреслив Єгор Чечеринда.

Водночас в Росії загострилась проблема з мобілізацією. В російських ЗМІ пишуть про те, що серед росіян уже з'явився термін, як "мисливці за контрактниками" – людьми, які мають підписати контракт на службу в армії. Тепер платять людям, які приводять інших підписати цей контракт, від 100 до 800 тисяч. І контрактник отримує навіть інколи до 4 – 4,5 мільйона рублів. Ці "мисливці за контрактниками" діють у 56 російських регіонах. Проте, як зазначив майор ЗСУ, такі методи вже не допомагають.

Майор ЗСУ пояснив, яка ситуація з підтримкою війни в Росії: дивіться відео

Навіть мобілізація в Росії не призведе до покращення ситуації. За даними західних ЗМІ, росіяни можуть мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб після виборів. Однак, як пишуть журналісти, навіть самі російські генерали з Міноборони вважають, що це призведе до збільшення втрат на полі бою і до масового дезертирства.

Зауважимо, що керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко наголосив, що після виборів в Росії може відбутися мобілізація, адже Кремль планує воювати щонайменше до 2028 року. До лав російського війська можуть призвати декілька сотень тисяч осіб вже у 2026 році і таку ж кількість – у 2027-му.

Водночас зачищається під мілітаристський курс, як відзначив Коваленко, політичне поле в Росії. Про що свідчить усунення від участі у виборах партії "Яблуко", яка мала антивоєнну позицію.