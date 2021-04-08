Росії начхати на людей, це для них дешевий розхідний матеріал, – Казанський

Росії подобається воювати, вдаючи та доказуючи усім, що вона – ні при чому. Кремль використовує життя російських найманців та людей на Донбасі, які є для них дешевим розхідним матеріалом.

Таку думку в ефірі програми "6/9" висловив журналіст, член переговорної Тристоронньої контактної групи Денис Казанський. Він зауважив, що для росіян війна у такому форматі є відносно дешевою, адже вона воює руками інших людей.

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"Це або російські найманці, які офіційно не є їхніми військовими, або мешканці Донбасу – люди, які мають українські паспорти. Для російського суспільства вбивство цих людей нічого не означає", – зазначив журналіст.

За його словами, найманців нікому не шкода. Водночас будь-який уряд втрачає бали, коли їм потрібно виправдовуватись перед населенням за смерть військових.

Казанський додав, що російському суспільству 7 років начхати на конфлікт та людей, які страждають на Донбасі.

Дуже зручно воювати 7 років цим дешевим розхідним матеріалом. Вибачте за таке визначення, але самі росіяни так про них кажуть,

– заявив журналіст.

"Гинуть взагалі не громадяни Росії, а тому вони можуть сказати: "Це внутрішній конфлікт, ми тут ні до чого", – підсумував Казанський.

Окуповані території – гиря на нозі України, – Казанський

Як зазначив представник ТКГ, самі окуповані території Росія тримає, як гирю на нозі України.

"Це я цитую російського політика Миколу Старіков. Це інструмент, який Україну тримає і не дає вступити ні в ЄС, ні в НАТО. Для цього Росії потрібен цей конфлікт, вона може підтримувати його 10 – 20 років. Їй вигідно, щоб він не закінчувався", – пояснив Казанський.

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