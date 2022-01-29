У Росії надвоє розвалився винищувач МіГ-31: у міноборони обіцяють швидко полагодити

Під Новгородом викотився за межі злітно-посадкової смуги винищувач МіГ-31. Після цього він просто розвалився на частини. В російському міноборони запевнили, що це всього лише "технічна несправність".

Під час інциденту ніхто не постраждав. Російські військові запевнили, що руйнувань на землі немає.

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У міноборони впевнені, що літак "повернеться у стрій"

На місці інциденту працює комісія Повітряно-космічних сил Росії. Наступним кроком буде проведення технічного обстеження. Згодом, опимістично обіцяють у міноборони, літак, який більше схожий на металобрухт, полагодять та повернуть у стрій. При цьому – у найкоротші терміни.

Літак буквально розвалився на дві частини

Незважаючи на обіцянки військового відомства, щодо того, що винищувач полагодять, є великі сумніви. Фактично МіГ-31 розвалився на 2 окремі частини. Повністю відпала носова частина – де розташована кабіна пілотів.

Як не дивно, літак збираються полагодити / Фото з телеграм-каналу "Военный обозреватель"

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Що відомо про МіГ-31: