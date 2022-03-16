У Росії навіть у дитсадках проводять акції з символікою Z

У Росії навіть у закладах освіти проводять акції з символікою Z. Саме цим знаком позначена російська техніка, яка з війною прийшла на українську землю.

Відповідну інформацію заклад розмістив у соцмережах 15 березня. Щоправда згодом почав обмежувати до неї доступ чи видаляти.

Важливо Логотип Z, який використовують російські війська, – нацистський

З дітьми у російському садку проводять "акцію з буквою Z"

У навчальних закладах продовжують проводити акції із символікою Z із наступним звітом у соцмережах,

– написав радник глави ОП.

Сергій Лещенко навів приклад такого "заходу" в дитячому садку №11 Виборзького району Санкт-Петербурга.

Зокрема там вихователі вишикували малюків у формі впізнаваного символу нібито "спецоперації в Україні" й виклали "результат" у Instagram.

При цьому через якийсь час з облікового запису чомусь видалили взагалі всі фотографії. Так акція залишилася у ВК – там виклали ролик, де можна побачити плакати "на підтримку російської армії" (так їх назвали самі працівники садочка) на стінах та вікнах установи,

– розповів Лещенко.

Додав, що групу закрили від сторонніх. Проте батьки почали обурюватись: "Діти не розуміють суті акції", яку влаштувало керівництво закладу.