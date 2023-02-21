У Чорному морі навпіл розламався суховантаж із росіянами на борту

У Чорному морі суховантаж під прапором Коморських островів розламало навпіл. На борту були лише росіяни.

Суховантаж з росіянами переломився через шторм і почав тонути. На місце прибули рятувальні шлюпки для пошуку людей. Про це повідомляє низка російських ЗМІ.

Дивіться також У Росії готуються до масової мобілізації студентів, – ГУР

Росіян у морі застав шторм: висота хвиль сягала 3 метрів

У Чорному морі біля узбережжя Краснодарського краю 21 лютого зазнало аварії суховантажне судно Seamark.

Воно прямувало під прапором Коморських островів та перевозило 3,5 тисячі тонн мармурової крихти. На борту були 11 членів екіпажу і всі є громадянами Росії.

У міністерстві надзвичайних справ країни-агресорки повідомили, що суховантажне судно переломилося в умовах шторму. Висота хвиль у районі аварії сягала трьох метрів.

Що відомо про постраждалих

Спершу у Росії заявили, що всіх членів екіпажу підняли на рятувальні судна і їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Проте згодом у пресслужбі МНС повідомили, що один член екіпажу суховантажного судна помер. Ще один перебуває у важкому стані.