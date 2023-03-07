Росіяни істерять, що відео розстрілу українського полоненого – фейк, ІПСО та постанова

В Росії бурхливо відреагували на поширення відео розстрілу українського військовополоненого. Однак, вони не обурюються звірствам своїх вояк, а навпаки заперечують їх причетність.

Реакція досить типова та передбачувана, адже росіяни завжди звинувачують українську сторону у поширенні фейків. Так було з перших днів війни, так було, коли кричущі факти звірств були доведені: в Бучі, Ірпені, Маріуполі. Так і зараз – вони масово говорять про те, що страта українського військовополоненого – фейк. 24 Канал зібрав "виправдання" росіян.

Дивіться також Мільйони завжди відповідатимуть "Героям Слава", – Зеленський у зверненні згадав вбитого воїна

ІПСО, постанова, фейк

Огидні та цинічні коментарі російські пропагандисти й воєнкори публікували у своїх телеграм-каналах. Одні з них заявили, що вказане відео – справа рук української ІПСО.

Пропагандисти запевняють росіян, що військового на відео стратили його побратими. Пояснюють це тим, що він стояв спокійно та не очікував нападу. Страту назвали театральною, а також припустили, що стріляли холостими.

Інші просто раділи такій "події" або заявляли, що боєць, якого розстріляли, був садистом.



Росіяни раділи страті українського героя / Скриншот з телеграму



Пропагандисти поширюють фейк про те, що українського військового стратили свої ж / Скриншот з телеграму

Цинізм, що це насправді російський військовий

Була й версія, що страта таки відбулась, але це насправді російський військовополонений, і мовляв, це знову ж таки постанова, яка просто "чекала свого часу".

І так, слова захисника перед розправою "Слава "Україні", росіян аж ніяк не бентежать у цій версії.

Деякі джерела вважають, що герой відео – полонений російський солдат, якого змушували вимовляти ці слова на камеру вже неодноразово, і в "годину Х" скористалися цим, щоб по-звірячому вбити. За іншою версією – український боєць, можливо, дезертир, якого ліквідували свої ж,

– пишуть пропагандистські канали.



В Росії "спростовують" страту українського захисника / Скриншот з телеграму



Огидні виправдання звірств російських солдатів / Скриншот з телеграму



Росіяни переконують, що страчений військовий – росіянин / Скриншот з телеграму

До теми Навіть у війни є закони, – Україна почала розслідувати розстріл українського полоненого

Звісно, мотиви цього абсурду зрозумілі – пропагандисти усіма силами намагаються виправдати черговий воєнний злочин своїх нелюдів. Однак, сподіватись на це марно. Україна помститься за кожного убитого героя.

Українці довіку пам'ятатимуть звірства ворога, Росія обов'язково понесе покарання за кожен воєнний злочин.

Головне про страту українського військовополоненого

6 березня в твіттері з'явилося відео розстрілу українського військовополоненого. Де і коли було знято відео, невідомо. Наразі також невідомо й ім'я героя.

На відео український військовий стоїть у лісі та курить в окопі чи виритій ямі. Голос за кадром каже: "Знімай" і камера піднімається. Солдат каже "Слава Україні", після чого у нього стріляють, він падає.

Зауважимо, що український воїн був без зброї. Він без жодного відчуття страху дивився в обличчя своїх убивць.

У пам'ять про страченого героя українці почали флешмоб у мережі: вони публікують відео страти та поширювали гасла "Слава Україні", "Герою слава"!

За фактом розстрілу російськими окупантами українського військовополоненого відкрито кримінальне провадження.