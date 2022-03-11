Росії не даватимуть пільг на позики та фінансування від МВФ і Світового банку

З кожним днем для Росії створюють все більше проблем і покарань за напад на Україну. Тепер загарбники не матимуть пільг на позики та фінансування від МВФ і Світового банку.

Такі обмеження для Росії збираються схвалити лідери G7. Тепер окупанти не матимуть шансів на пільги в багатосторонніх фінустановах.

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Лідери G7 домовляться про те, щоб Росія не могла отримати фінансування від провідних багатосторонніх фінансових установ, таких як Міжнародний валютний фонд і Світовий банк,

– мовиться у повідомленні Білого дому.

Там рішуче наполягають, що Росія не може грубо порушувати міжнародне право і сподіватися на вигоду від участі в міжнародному економічному порядку.

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