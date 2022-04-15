Росії не треба довга окупація, – Лисянський пояснив плани Путіна

Кремль розуміє, що війну в Україні вони вже фактично програли. Росіяни не втримаються на тимчасово окупованих територіях.

Про це в ефірі 24 каналу правозахисник, громадський діяч Павло Лисянський.

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Він розповів, що у Кремлі тривають репресії проти тих, хто очолював ідеологічні проєкти, які тепер провалились. У владі хочуть, щоб вони відповіли за те, що їх план – провалився.

Росія не хоче довгої окупації, їй потрібна швидка анексія. Однак у них цього не виходить,

– наголосив Лисянський.

За словами правозахисника, тривала окупація Росією в Україні – неможлива, бо є спротив місцевого населення. Це так не спрацює, як спрацювало в Криму.

На його думку, навіть після поразки у Кремлі скажуть росіянам, що перемога була. Людей переконають, що якби росіяни не напали на Україну, ми б, мовляв, напали на них першими.

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