росії не вдасться нікого обманути: Україна винесла інформацію про Оленівку на найвищий рівень

російські окупанти здійснили теракт в Оленівці, внаслідок якого загинули українські військові, які потрапили до них в полон. Проте загарбникам не вдасться нікого обдурити, звинувативши в усьому ЗСУ.

Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що це був черговий російський воєнний злочин.

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окупантам не вдасться нікого обдурити

Зеленський розповів, що 29 липня заслухав доповіді про удар окупантів в Оленівці Донецької області.

Це був свідомий російський воєнний злочин, свідоме масове вбивство українських військовополонених. Понад 50 загиблих,

– додав президент.

За його словами, коли захисники заводу "Азовсталь" виходили із заводу, ООН і Міжнародний комітет Червоного Хреста виступили гарантами життя та здоров'я українських бійців.

"Збройні Сили України, Служба безпеки, Головне управління розвідки та уповноважений Верховної Ради України виступили зі спільною заявою до ООН, Червоного Хреста як гарантів тих домовленостей щодо захисників "Азовсталі". Підтримую цю заяву", – зауважив глава держави.

Зеленський наголосив, що зараз гаранти повинні відреагувати та захистити життя сотень українських військовополонених.

Дивіться вечірнє звернення Володимира Зеленського:

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