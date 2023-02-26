У Москві затримали екскапітана ФСБ, який під час війни змінив стать

Трансгендерну жінку не випустили з Росії. Раніше вона була капітаном федеральної служби безпеки.

Силовики у Москві затримали Катерину Маєрс, оскільки вона є носійкою державної таємниці. До зміни статі Маєрс була капітаном ФСБ Олександром Чумаковим. Про це повідомляє низка російських ресурсів.

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Деталі інциденту

Проти Маєрс порушили кримінальну справу через спробу виїхати з Росії. Це трапилося ще 22 грудня 2022 року в московському аеропорті Домодєдово. Трансгендерна жінка планувала провести відпустку в Мексиці. Проте спецслужби затримали її.

Маєрс перебувала приблизно 10 годин у зоні прикордонного контролю. Згодом її відпустили додому, але туди прийшла з обшуками міліція.

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Сама трансгендерна жінка у своїх соцмережах розповіла, що у неї забрали особистий щоденник, протоколи засідань (судових та зі служби), літературу про ЛГБТ. Забрали й препарати з гормонами, які Маєрс вживає після зміни статі. Жінку відвезли до слідчого управління ФСБ. Після цього вона перестала виходити на зв'язок.

Перед зміною статі Олександр Чумаков був прикордонником у ФСБ. Зі служби пішов 2021 року, а торік влітку змінив стать. Через попередню роботу йому не можна виїжджати з Росії до 2026 року.

У Росії закриті кордони

За інформацією української розвідки, Росія не дозволяє перетинати державний кордон і чоловікам, які підпадають під мобілізацію. Не випускають навіть обмежено придатних до служби у війську.

"З 9 січня 2023 з 00 годин 00 хвилин прикордонним управлінням ФСБ Росії забезпечити обмеження виїзду за межі території Російської Федерації громадян, які мають висновок про готовність до військової служби з категорій "А", "Б" і "В", – мовиться в указі ФСБ.