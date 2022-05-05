Росії не вистачає регулярних військ: на Луганщині з'явилися псевдокозаки

На окупованих територіях Луганської області зафіксовано прибуття з Росії підрозділів так званого "Оренбурзького козачого війська". Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 каналу.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", "козаки" будуть задіяні у забезпеченні громадського порядку та охороні об'єктів інфраструктури на тимчасово окупованих територіях Луганської області.

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Що відомо про загін

Очолює підрозділ отаман першого відділу "Оренбурзького козачого війська" Сергій Слєпов. Загальна чисельність загону – до 70 осіб.

На сьогодні на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей перебувають"козачі" формування з Росії загальною чисельністю від 2 тисяч осіб.

Наразі зафіксована присутність "козаків" полку ім. атамана Платова і 2-го кубанського батальйону ім. атамана Чепіги. "Кубанський батальйон" вирушив з Краснодара в Україну 26 квітня. Загальна чисельність загонів "кубанських козаків", які воюють в Україні, складає до 400 осіб.

Також зафіксовано прибуття з Росії на територію тимчасово окупованих районів Луганської і Донецької областей "козачих" підрозділів "Дон" і "Таврида".

Наразі зведений загін "Дон" передислоковано в Ізюмський район Харківської області. Крім того, у складі російських окупаційних військ на території України зафіксована присутність окремих підрозділів 239-го гвардійського танкового, орденів Суворова, Кутузова, Олександра Невського Оренбурзького козачого полку – тактичного формування сухопутних військ збройних сил російської федерації. Умовне найменування – військова частина №89547 (в/ч 89547).

Військова частина № 89547 перебуває у складі 90-ї гвардійської танкової дивізії ЦВО, місце постійної дислокації: м. Чебаркуль.

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Втрати росіян

За інформацією Генштабу ЗСУ, 10 березня 2022 року в ході бойових дій у Броварському районі Київської області полк та дивізія зазнали великих втрат серед особового складу та техніки. Крім того, було вбито командира полку полковника О. Захарова.

Росія прислала "козаків" на Луганщину / Фото надано автором

Варто зазначити, що так звані "козачі" формування Дону, Тереку, Кубані та Криму увійшли до бойового резерву країни-окупанта. Свого часу відповідну "угоду" було підписано у штабі південного військового округу.

Згідно з її пунктами, кількість "козаків" у мобілізаційному резерві має становити не менше 50 відсотків від загальної чисельності "козаків", які відповідають встановленим вимогам. Наразі на військовому обліку у межах зазначеного округу перебуває понад 44 тисячі "козаків".

Як повідомлялося раніше, нестачу особового складу окупаційних військ кремль намагається компенсувати учасниками "козачих" формувань, приватних військових кампаній та примусово мобілізованими мешканцями тимчасово окупованих територій Луганщини та Донеччини.

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