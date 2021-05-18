У Росії не вщухають нищівні лісові пожежі: є постраждалі – фото

У Тюменській області з 11 травня вирують масштабні лісові пожежі. Двоє лісників, які гасили полум'я 18 травня, постраждали.

Чоловіків доставили в лікарню з опіками різного ступеня тяжкості. Через загрозу займання з регіону евакуйовують людей.

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У Росії продовжуються масштабні лісові пожежі

Через нищівні пожежі в лісах Тюменській області діє режим надзвичайного стану, який ввели 11 травня. За даними Міністерства природи Росії, в області зафіксували 20 осередків займання на загальній площі 22 тисячі 310 гектарів.

17 травня в регіоні через пожежу евакуювали понад 1 300 осіб. Місцева влада ухвалила рішення перемістити мешканців трьох сіл та садового некомерційного товариства, а також відпочивальників з санаторіїв.

Крім цього, евакуювали пацієнтів:

центру медичної й соціальної реабілітації;

психоневрологічного будинку-інтернату;

психіатричної лікарні.

Місцева влада повідомила, що таких масштабних пожеж в області не було 10 років. До гасіння залучили 397 людей, 57 одиниць техніки й авіацію.

Масштабні лісові пожежі в Росії / Фото ТАСС