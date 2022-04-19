У Росії не залишилося жодної бригади морської піхоти, яка не зазнала б втрат в Україні, – CIT

Морська піхота – це один з найбоєздатніших і підготовлених підрозділів Росії. Але й вони гинуть в бою від рук українських ЗСУ. Аналітики CIT з’ясували, що кожна бригада російської морської піхоти зазнала втрат в Україні.

Аналітична група Conflict Intelligence Team помітила новину про загибель морпіха 61-ї окремої бригади морської піхоти Росії.

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За словами фахівців, таким чином вже не залишилося бригади російської морської піхоти, яка б не зазнала втрат в Україні.

Їх втрати важливі на фоні чуток про можливий подальший напад на Молдову. Якщо найбоєздатніші підрозділи багато в чому втратили сили, нападати на Молдову, Польщу або країни Балтії нема чим,

– йдеться у звіті CIT.

Міноборони РФ у доповідях занижують кількість втрат. Останні цифри, які оприлюднили, становили 1351 загиблого. Водночас вони переконують що на боці Україні полягло понад 30 тисяч військових.

"Тобто вони створюють картину, що втрати з російської сторони є, але вони набагато менші, ніж з української сторони, що все йде успішно", – додали аналітики.

Натомість, як наголошують політики, незважаючи на затоплення крейсера "Москва", на загибель генералів та важку ситуацію для Росії, Путін продовжує вірити, що він зараз перемагає війну.

До слова, Чорноморський флот Росії зазнає втрат у війні проти України не лише на морі, але й на суші. Військовослужбовці, як мінімум, двох бригад морської піхоти відмовилися від участі у війні в Україні через втрати побратимів.

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