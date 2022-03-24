У Росії немає ресурсу, щоб воювати місяцями, – правозахисник Фейгін

Війна Росії проти України затягнеться на тижні. Однак на місяці в держави-агресорки немає ресурсів.

Адже російська економіка може зазнати краху. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив правозахисник Марк Фейгін.

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Російській економіці ніхто не допоможе

За його словами, постає запитання, скільки ще витримає російська промисловість. Адже українській економіці хоча б допомагає Захід – дає гроші та зброю. Російській економіці ніхто нічого не дає, а там ресурси не безмежні.

В Росії немає резерву воювати місяцями. Вони, окрім того, що вичерпують свої ресурси, піддаються великому санкційному тиску, який не зупиняється, а тільки посилюється.

– наголосив Фейгін.

Санкційний тиск, як вважає правозахисник, потрібно зробити ще сильнішим, аби повністю зупинити економіку Росії, перетворивши її на колапс.

Тоді війна завершиться, адже неможливо змусити людей працювати без грошей – за хліб. Така ситуація була 80 років тому. Повернутися в неї не готовий навіть "найвідбитіший" прихильник Путіна. Марк Фейгін Правозахисник

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