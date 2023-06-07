Хочуть поскакати в глиб Росії, – політтехнолог про плани вагнерівців та кадирівців

У Росії почався другий етап спецоперації у прикордонній Бєлгородській області. Втім, ставати на захист кордонів своєї країни охочих немає.

Сміливості у кадирівців та вагнерівців не вистачить, щоб демонструвати свої вміння та навички на Бєлгородщині, де РДК та ЛСР проводять спецоперацію зі звільнення регіону. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Юрій Подорожній.

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Юрій Подорожній пояснив, що Рамзан Кадиров та Євгєній Пригожин, перш ніж почати якісь активні дії на території самої Росії, виставлять ще десяток умов.

Кадиров і кадирівці, після того, як їх вибили з-під Києва, "забили" на цю війну і більше, ніж грати в ТikTok-війну та стояти в тилу за спинами солдатів, ні на що не претендували,

– підмітив він.

На його думку, не кращими є і вагнерівці, які голосно кричали про захоплення Бахмута, втім все ж, притиснувши хвости, тікають із міста-фортеці.

"Вони розуміють що отримати успіх не зможуть, тому необхідно поки на білому коні поскакати в глиб Росії", – наголосив політтехнолог.

Тим паче, що там записувати відеозвернення та робити недолугі заяви Пригожину буде явно легше, наслідуючи ще одно блазня Путіна Кадирова.

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