На Росії невдовзі почнеться процес внутрішнього самознищення: ця війна не вигідна елітам

Російські економічні та політичні еліти розуміють, що війна в Україні – це загибель для країни-агресорки. Тому там невдовзі розпочнеться процес самознищення.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що з боку ворога фіксують багато помилок та дезорганізації, адже російську армію розкрадали та розвалювали багато років.

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Війна в Україні не вигідна російським елітам

Маляр розповіла, що Росія багато років позиціювала себе як "непереможну" країну з другою армією світу. Однак зараз багато речей стали очевидними. Армію країни-агресорки дуже добре розвалювали та грабували багато років, тож усе це дається взнаки.

"Окрім того, це вже факт беззаперечний – абсолютна деморалізація їхнього особового складу і те, що вони самі знищують свою техніку, щоб просто не наступати далі та не стати цим гарматним м'ясом. Ці факти також зафіксовані", – зазначила заступниця міністра.

Вона додала, що українцям, звичайно, приємно усвідомлювати та чути про це. За словами Маляр, незалежно від того, що насправді зараз відбувається з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу, сам факт, що це обговорюють, свідчить про те, що в Росії дуже неспокійно в політичних елітах.

І це зрозуміло, тому що взагалі-то вся ця війна не вигідна ні політичним, ні економічним російським елітам. І очевидно, що там скоро почнеться, а може й вже почався, процес внутрішнього самознищення,

– зауважила заступниця міністра.

Маляр підсумувала, що політичні та економічні еліти країни-терористки розуміють, що насамперед війна проти України – це загибель для Російської Федерації.

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