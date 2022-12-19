А санкції де: у Росії похвалилися, що наростили виробництво ракетних комплексів "Іскандер"

Росія збільшила виробництво ракетних комплексів "Іскандер". Сталося це, навіть попри численні санкції, накладені на країну-агресорку.

Таку заяву зробив перший заступник генерального директора "Ростеха" Володимир Артяков, передають росЗМІ.

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Він наголосив, що кількість пускових установок і боєприпасів збільшили в рази. За його словами, у 2022 році в Росії нібито зросло виробництво деяких моделей танків порівняно з минулим роком "в десятки разів", боєприпасів і снарядів – "у десятки і сотні разів".

24 канал не може підтвердити чи спростувати заяву росіян. Тож, не виключено, що ворог, як завжди, маніпулює фактами та даними.

Станом на початок листопада у розвідці України зазначили, що завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі України, Росія використала близько 80% своїх сучасних ракет.

Наразі у Росії залишилося лише 120 ракет "Іскандер". За словами представника української розвідки Вадима Скібіцького, воєнній розвідці України стали відомі плани Кремля придбати в Ірану балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar. Їх збираються відправити повітрям до Криму та морем до каспійських портів.

Москва також перекидала на територію країни "Іскандери", які можуть нести ракети з ядерними боєголовками.