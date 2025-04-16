Злякалися дронів: у російських аеропортах ввели обмеження

Зранку 16 квітня в аеропортах Росії запровадили обмеження. Так, тимчасово призупинено всі вильоти та посадки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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У російських аеропортах план "Ковьор"

Зранку у кількох російських аеропортах ввели обмеження і призупинили всі вильоти та посадки. Так, окупанти запровадили план "Ковьор" через загрозу дронових атак.

Наразі не працюють всі аеропорти у Ярославльської та Нижньогородської областей.

Разом з тим, росіяни заявили, що вже нібито збили 26 БпЛА. За інформацією російського міноборони, дрони збивали у Воронезькій, Бєлгородській, Курській, Липецькій, Московській областях, а також над територією тимчасового окупованого Криму.

До слова, нещодавно у Росії також вводили обмеження через загрозу дронів. План "Ковьор" вводили в аеропортах Волгограда, Саратова та Ульяновська.

Раніше потужні вибухи лунали у Курській області. Уночі 15 квітня у регіоні лунала серія потужних вибухів. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації, на Курщині дрони уразили склад з боєприпасами.