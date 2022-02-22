У Росії оприлюднили повний текст договору про "дружбу з бойовиками"

Росіяни показали повний текст цинічного договору про "дружбу з бойовиками на Донбасі". Його найближчим часом планують розглянути депутати держави-агресорки.

Зазначимо, що ці "договори" вже внесли до російської Держдуми. Спікер В'ячеслав Володін вніс його на розгляд профільного комітету. Російські ЗМІ показали текст документів.

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Росія заявила про підступні наміри

Держава-агресорка планує заключити договори з бойовиками на Донбасі терміном на 10 років. Ба більше, Москва та її найманці зухвало заявили, що разом "охоронятимуть кордони" окупованого Донбасу. Це означає, що на межі підконтрольних українському уряду територій та "квазіутворень" офіційно перебуватимуть російські військові.

Про що ще мовиться у документах:

спільна оборона;

Росія заявила, що підтримуватиме фінансову й банкову системи окупантів;

платіжним засобом на окупованих територіях є рубль;

спільне використання своїх "військових баз та інфраструктури";

Москва визнаватиме документи, які видають її найманці.

Договір Росії про "дружбу з бойовиками": читайте повний текст

Актуальні новини:

Визнавши бойовиків, Росія фактично вийшла з мінських угод. Про це попереджали українські та світові політики. Усвідомлення цього раніше підтверджував і Пєсков.