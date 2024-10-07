Подарунок Путіну на день народження: кіберфахівці паралізували роботу судової системи Росії

Російська державна автоматизована система "Правосудіє" зазнала зламу у понеділок, 7 жовтня. Сталося це якраз у день народження диктатора Путіна.

Привітали російського президента кіберфахівці ГУР МО України разом з активістами групи "ВО Team". Про це повідомляють джерела 24 Каналу у ГУР.

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Атака сталася через низьку кваліфікацію кіберфахівців Росії

Завдяки "Правосудію" відбувається електронний документообіг у всіх російських судах. Через неї подаються судові заяви, інформують про призначення та зміни судових засідань, а також отримують консультації щодо судових справ.

Тож, як кажуть джерела в ГУР, атака 7 жовтня паралізувала роботу судів, відомчих електронних поштових скриньок та офіційних сайтів.

Внаслідок кіберудару отримано персональні дані користувачів і внутрішню документацію системи. Наразі росіяни повідомляють про неможливість подачі позовів і перегляду часу судових засідань, позаяк сайти судів виведено з ладу,

– розповіли джерела 24 Каналу.

У воєнній розвідці пояснили, що така масована кібератака стала можливою через низьку кваліфікацію фахівців з кібербезпеки Росії, а ще – через "дірки" в розпіарених російських системах кібербезпеки, зокрема, "Лабораторії Касперського", ПАТ "Positive Technologies" та АТ "ИВК".

У Росії "лежить" автоматизована судова система / Фото "ВО Team"