Було понад 800 пасажирів: у Росії перекинувся пасажирський потяг – кадри з місця трощі

У Волгоградській області зійшов з рейок пасажирський потяг. На момент аварії у ньому перебувало близько 800 осіб. Російські пабліки пишуть про понад сотню поранених, серед яких є діти.

Пасажирський поїзд Казань – Адлер перекинувся у Волгоградській області. Зазначається, що дев'ять, а за інформацією окремих пабліків – вісім, вагонів зійшли з рейок.

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Що сталося

Аварія сталася через вантажівку, яка вискочила на залізничний переїзд біля хутора Котельникове в той момент, коли рухався там пасажирський поїзд. Зіткнення уникнути не вдалося, внаслідок чого поїзд зійшов із рейок.

Повідомляється, що у потягу перебувало 812 пасажирів. Відомо про більше як сотню поранених. Водій вантажівки, яка перевозила пісок, вижив. Він у важкому стані госпіталізований. Від самого КАМАЗа майже нічого не лишилося. Його кабіна вщент розтрощена.

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РосЗМІ пишуть, що понад 320 осіб та 100 одиниць техніки задіяно у ліквідації наслідків аварії на залізниці під Волгоградом. Також до вильоту готують два вертольоти Мі-8.

За останніми даними, загиблих в аварії немає. 16 людям знадобилася госпіталізація. Серед них – 13 дорослих, одна дитина та двоє провідників. Близько 140 осіб отримали садна.

Кадри з місця аварії на залізниці під Волгоградом / Фото соцмережі

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До словами, у Карелії прорвало дамбу на Біломорсько-Балтійському каналі, через що вода затопила селища, є жертва.