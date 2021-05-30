У Росії перекинувся надувний батут: діти у дуже важкому стані – відео 18+

У російському місті Барнаул в одному з торгових центрів перекинувся надувний батут. Внаслідок трагедії двоє маленьких дівчат отримали серйозні травми.
Постраждалих дівчаток госпіталізували до лікарні. Зараз їм надається вся необхідна медична допомога.
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Деталі трагедії
За свідченнями очевидців, батут, в якого, ймовірно, відірвалися кріплення, різко почав підійматися в повітря. Зупинили його лише трамвайні дроти. У цей момент з нього впали дві маленькі дівчинки. Одну відкинуло на трамвайні рейки, іншу – на шпали.
Що відомо про постраждалих
Внаслідок інциденту серйозні травми отримали 3-річна Аня і 4-річна Віка. В останньої діагностували перелом основи черепа, травми легенів і живота. Натомість в Ані був переломом хребта.
Слідчий комітет порушив кримінальну справу про надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки. У регіональному МНС припустили, що батут не витримав тиску повітря.
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