У Краснодарському краю могли уразити військовий аеродром: звідти ворог б'є "Шахедами"

Військовий аеродром у Приморсько-Ахтарську, ймовірно, вражений внаслідок нічної атаки на Краснодарський край. Ба більше, там поранений військовослужбовець.

Про це запевняють російські телеграм-канали, пише 24 Канал. Зазначається, що регіон атакували не лише безпілотники, а і як мінімум 2 ракети. Напередодні в телеграм-каналі "OSINT з Гарбузом" зазначили, що по території військового аеродрому (Казарми й склади) щонайменше 2 прильоти БпЛА в Приморсько-Ахтарську.

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У Краснодарському краю під атаку міг потрапити військовий аеродром

Зазначається, що крім попадання в аеродром, у Приморсько-Ахтарську було потрапляння в електропідстанцію, у частини абонентів виникли перебої з електрикою. Крім цього, як раніше вже повідомив губернатор, потрапляння зафіксовано до житлового будинку. 6 людей поранено, є 1 загиблий.

За даними місцевих пабліків, російське оборонне відомство відзвітувало про збиття 14 безпілотників, змовчавши про ракети та про попадання по військовому аеродрому та в електропідстанцію у Краснодарському краї.. Не повідомила про це і місцева влада.

Українські OSINT-дослідники кажуть, що Приморсько-Ахтарськ – це один з районів пусків ударних дронів-камікадзе типу "Шахед", якими Росія часто атакує українські міста, обстрілюючи цивільну інфраструктуру.

Згідно з оприлюдненою інформацією, на аеродромі дислокується 960-й гвардійський штурмовий авіаційний полк в/ч 75387, що входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіадивізії 4-ї гвардійської армії ВПС та ППО. На озброєнні полку є штурмовики Су-25, Су-25УБ та Су-25СМ3.

До слова, за даними ЗМІ, у Ростовській області дрон збив російський гелікоптер. Екіпаж зміг здійснити посадку, але літальний апарат серйозно пошкоджений. Вертоліт виявили місцеві фермери. Пілоти просто кинули його посеред поля.