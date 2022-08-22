У росії під Ульяновськом зіткнулися автобус і дві вантажівки: щонайменше 16 загиблих

У росії 21 серпня трапилася масштабна ДТП. Унаслідок зіткнення мікроавтобуса й 2 вантажівок загинули щонайменше 16 людей.

Більшість загиблих – громадяни Киргизстану

ДТП трапилася на трасі М5 "Урал" в Ульяновській області. Про це російські ЗМІ повідомляють з посиланням на мнс.

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Фури практично "зім'яли" мікроавтобус, який перевозив 20 людей. Все тому, що водій однієї з вантажівок вчасно не натиснув на гальма й наїхав на бус. Той у цей момент чекав своєї черги, щоб виїхати з ділянки дороги, яку ремонтували.

Водночас російські телеграм-канали написали, що в ДТП потрапили й кілька легкових автомобілів.

Відомо, що внаслідок аварії загинули 16 людей. Спершу повідомляли, що серед них є громадяни Казахстану, однак представник міністерства закордонних справ країни спростував цю інформацію. Згодом з'ясувалося, що 14 жертв – киргизці, а 2 – росіяни. Дітей серед загиблих немає.



У росії трапилася масштабна смертельна ДТП

У Підмосков'ї вибухнув автомобіль з донькою ідеолога "русского міра"

Резонансу в росії набула ще одна ДТП. Так, 20 серпня прямо посеред руху вибухнув автомобіль, в якому перебувала донька так званого "філософа" алєксандра дугіна – дарья. Дівчина та водій загинули на місці події. Згодом правоохоронці знайшли в автомобілі вибухівку й відкрили кримінальну справу за статтею про вбивство.

Відомо, що в цьому автомобілі мав їхати сам дугін, але в останній момент чомусь сів в інший. Ймовірно, це був замах на вбивство пропагандиста.

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