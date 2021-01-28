Росія під загрозою нових санкцій: яка доля у дітища Кремля – "Північного потоку-2"

Побиття та масові затримання активістів на акції підтримки опозиціонера Олексія Навального у Росії призвели до того, що дії Москви знову у центрі уваги міжнародних партнерів. Адміністрація новообраного президента США Джо Байдена висловилися про майбутні плани з протидії деструктивному впливу Росії на решту світу.
Джерело: 24 канал
Санкції США проти Росії
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що обраний президент разом з ним повинен відновити традиційну роль Конгресу у формуванні зовнішньої політики країни. "Останнім часом 2-партійна підтримка у питаннях зовнішньої політики зменшилася та розмилася, але це не робить виконавчу владу сильнішою, це робить нашу країну слабшою", – зауважив Блінкен.
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Адміністрація Байдена планує розширити санкції проти Росії та, зокрема, оточення Володимира Путіна. Хочуть навіть організувати власне розслідування отруєння Навального. Однак ще не стихло обурення американців через кібератаки з боку росіян на державні установи США.
Найперше, по чому вдарять санкції, буде будівництво "Північного потоку-2". Нові обмеження фактично заморозять будівництво газопроводу на невизначений термін.
Ми дуже стурбовані поведінкою Росії: Навальний, кібератаки, винагороди за вбивство американців в Афганістані. Я попросив відповідні агентства розписати мені кожен з цих пунктів, та я без жодних вагань підійматиму ці питання перед росіянами,
– запевнив Байден.
Що кажуть європейські лідери
Поведінка Кремля щодо опозиції та мирних демонстрантів обурила і ближчих сусідів Москви – європейських лідерів. Проголосував за резолюцію по зупинці будівництва "Північного потоку-2" також і Європарламент.
Низка європейських лідерів ще й вимагає додаткових санкцій проти оточення Володимира Путіна та російських пропагандистів. Втім, поки що документ має суто рекомендаційний характер. Щоправда із цим погоджуються не всі. Впливова у ЄС Ангела Меркель виступає за завершення будівництва.
Очевидно, існує певний не публічний трек переговорів між Європою і Штатами, про який ми не знаємо. Щодо санкцій, я сумніваюся, що санкції будуть запроваджені з боку Німеччини і з боку Європейського Союзу,
– зауважив експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього Ілія Куса.
Попри це, Росія вперто продовжує зводити так звану дорогу іграшку Путіна – газопровід в обхід України.
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Як триває будівництво
Відновили будівництво "Північного потоку-2" за допомогою власного корабля "Фортуна". Під санкціями Штатів також перебуває власник судна.
Втім, швидкість будівництва нині мінімальна. Навіть Газпром визнав, що реалізація проєкту за нинішнього політичного тиску під загрозою зупинки, хоча й обіцяв добудувати газопровід власними силами.
Не виняток, що зупиниться "Північний потік-2",
– наголосив Куса.
За його словами, найімовірніше, це станеться у випадку, якщо багато компаній і партнерів вийдуть з проєкту "Північний потік-2":
- страхові компанії;
- європейські компанії, які беруть участь у проєкті;
- Німеччина або Росія, тобто одна зі сторін відмовиться від проєкту.
Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель анонсував свій візит в Москву для зустрічі з очільником російського МЗС Сергієм Лавровим. І хоча про запровадження нових санкцій Боррель не згадав, цей візит він назвав хорошою нагодою донести до Кремля певні меседжі та переглянути стратегічні відносини з Росією.
Будівництво "Північного потоку-2": коротко
- "Північний потік-2" – проєкт російської компанії "Газпром". Його створили, аби побудувати газогін з Росії у Європу в обхід України.
- Низка європейських країн та США виступили проти такої ідеї Росії.
- Конгрес США ввів санкції щодо цього питання, через що будівництво булт змушені зупинити. Це відбулось у грудні 2019 року.
- Вже через рік – у грудні 2020 року – Росія відновила будівництво. Пакет нових санкцій США ввели на початку 2021 року.