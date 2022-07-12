З росії підходять "свіжі" частини, – Костенко припустив вдалий момент для контрнаступу

Можливо, окупанти справді виснажились, але у росії дуже багато техніки і тут потрібно приймати рішення конкретно щодо кожної ділянки окремо, каже кіборг. Теоретично, так – зараз справді доволі вдалий час для контрнаступу, але потрібно відштовхуватись від даних розвідки.

Про це 24 каналу розповів кіборг та народний депутат Роман Костенко. Він також зазначив,що окупанти проводять ротацію та підсилюють свої угрупування.

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Я щоранку отримую оновлену інформацію щодо сил та засобів ворога і ми бачимо, як свіжі частини підходять з росії і поступово або заміняють частини, які на "нулі", або виконують роль посилення. Так само варто відзначити, що деякі частини підходять і на південний напрямок,

– розповідає Роман Костенко.

"Сказати, що ворог зараз супервиснажений і тому зараз дуже легко їх вигнати – я думаю, що потрібно створювати умови. На конкретному напрямку, створювати конкретне угрупування зі зброєю та конкретними завданнями", – переконаний кіборг ДАПу.

Де це буде – рішення за Верховним Головнокомандувачем та Головнокомандувачем. Верховний Головнокомандувач окреслює рамки, а Головнокомандувач вказує на конкретний напрямок та послідовність дій, пояснює народний депутат.

Чи можливий контрнаступ на південному напрямку

За словами Костенка, ЗСУ справді під силу вибити ворога, бодай за річку Дніпро. Для цього у нас вже є РСЗВ для достатньої вогневої потуги. Угрупування ворога має перевагу на цьому напрямку, виключно у кількості артилерії.

В арсеналі українських захисників вже є потрібне озброєння, аби погасити ворожу перевагу.

Що відбувається на усій лінії фронту – дані від Генштабу

Без суттєвих змін залишається ситуація на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках. На останньому ворог застосував реактивну артилерію, щоб обстріляти район населеного пункту Старикове Сумської області.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах міста Харкова і населених пунктів Руські Тишки, Безруки, Дементіївка, Лісне, Слатине, Прудянка та Золочів. Нашим воїнам вдалося жорстко придушити спробу росіян штурмувати Дементіївку.

На Слов'янському напрямку підрозділи ворога також продовжували штурмові дії в районах Мазанівки, Іванівки та Долини. У такий спосіб вони хотіли покращити своє тактичне положення. Втім, їхні дії були невдалими, адже ЗСУ вкотре відігнали окупантів геть.

Водночас, як зазначають у Генштабі, російська армія обстрілювала із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Чепіль, Велика Комишуваха, Барвінкове, Дібровне, Мазанівка, Богородичне та Адамівка. Також були здійснені артилерійські обстріли неподалік Стародубівки, Маяків, Райгородка, Сіверська, Кривої Луки, Донецького, Верхньокам'янського, Спірного та авіаудар поблизу Серебрянки.

Детальніше про ймовірний контрнаступ ЗСУ у розмові із Романом Костенком: дивіться відео