У Росії підтвердили загибель заступника командувача військово-морського флоту Гудкова

У Курській області загинув "герой Росії", заступник командувача військово-морського флоту Михайло Гудков. Удар по командному пункту забрав його життя та ще щонайменше 10 офіцерів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на губернатора російського Примор'я Олега Кожемяки.

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На війні загинув генерал-майор армії Росії Михайло Гудков

У Росії офіційно підтвердили, що заступник командувача військово-морського флоту Росії Михайло Гудков був ліквідований у Курській області разом з кількома іншими російськими бійцями.

Гудков за свою кар'єру дослужився до генерал-майора, отримав звання "героя Росії" та "героя Примор'я". Окупант обіймав посаду заступника головнокомандувача ВМФ Росії. Також Михайло Гудков був командиром 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. Разом з "однополчанами" він перебував війні проти України в Курській області.

Як повідомив Кожемяко, Гудков навіть обіймаючи високу посаду, не припиняв особисто виїжджати на позиції російських морпіхів. Під час одного з таких візитів українські захисники ліквідували генерал-майора. Губернатор опублікував відеоспогад про Михайла Гудкова під пісню російського виконавця Газманова.

Відомо, що офіцер окупаційної армії в день загибелі перебував на пункті управління в Корєнєво. Там відбувся обстріл, у результаті якого, ймовірно, загинули понад 10 людей, багато хто з них був старшими офіцерами російської армії. Точні обставини його знищення Гудкова – невідомі, адже росіяни лише пишуть, що він "загинув на фронті".

У Росії пишуть, що Михайло Гудков загинув на так званій "СВО" / Скриншоти

Нагадаємо, 30 червня в окупованому Донецьку ймовірно, загинув підполковник російського війська Руслан Горячкін, який тимчасово був виконувачем обов'язки командувача 8-ї гвардійської армії. Окупанта могли ліквідувати під час ракетного удару по штабу бригади.