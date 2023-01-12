У Росії вже навесні підвищать призовний вік: до яких років забиратимуть

Вже весною 2023 року в Росії хочуть підвищити призовний вік. Військовозобов'язаних Кремль може призивати за так званою "змішаною" системою.

Перехід на "нову" систему відбуватиметься протягом трьох років. Про це написали російські пропагандисти з посиланням на так званого голову комітету державної думи Росії з оборони Андрєя Картаполова, інформує 24 Канал.

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Як Москва хоче призивати військовозобов'язаних

За даними посіпаки російського диктатора Картаполова, держдума змінить законодавство. Так, у військкомати Росії кликатимуть громадян віком до 30 років.

До початку весняного призову кожен військовий комісаріат має розібратися, скільки людей у нього підпадають під нові вимоги,

– заявили у країні-терористці.

За їхніми даними, призовників у Росії поділять:

половина – будуть віком від 21 до 30 років;

друга половина – будуть 18-річними.

Варто пригадати, що у Росії на фоні величезних втрат на війні в Україні у грудні 2022 року почали говорити про підвищення призовного віку.

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