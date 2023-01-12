У Росії вже навесні підвищать призовний вік: до яких років забиратимуть
Вже весною 2023 року в Росії хочуть підвищити призовний вік. Військовозобов'язаних Кремль може призивати за так званою "змішаною" системою.
Перехід на "нову" систему відбуватиметься протягом трьох років. Про це написали російські пропагандисти з посиланням на так званого голову комітету державної думи Росії з оборони Андрєя Картаполова, інформує 24 Канал.
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Як Москва хоче призивати військовозобов'язаних
За даними посіпаки російського диктатора Картаполова, держдума змінить законодавство. Так, у військкомати Росії кликатимуть громадян віком до 30 років.
До початку весняного призову кожен військовий комісаріат має розібратися, скільки людей у нього підпадають під нові вимоги,
– заявили у країні-терористці.
За їхніми даними, призовників у Росії поділять:
- половина – будуть віком від 21 до 30 років;
- друга половина – будуть 18-річними.
Варто пригадати, що у Росії на фоні величезних втрат на війні в Україні у грудні 2022 року почали говорити про підвищення призовного віку.
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Що відомо про мобілізацію в Росії
- Ще наприкінці 2022 року "оленевод" Шойгу заявив, що хоче збільшити армію Росії до 1,5 мільйона осіб. За словами путінського посіпаки, контрактників має бути 670 тисяч.
- Окрім того, наша розвідка повідомила, що Кремль обмежив виїзд військовозобов'язаних з Росії. Відомо, що з країни-терориста не випускатимуть навіть обмежено придатних до служби.
- Ба більше, на початку січня наша розвідка повідомила, що Росія хоче мобілізувати 500 тисяч одиниць особового складу. Це, окрім 300 тисяч, яких вже призвали у жовтні 2022 року.
- Ця активність російського керівництва щодо мобілізації відбувається на фоні величезних втрат противника. Зокрема, станом на ранок 12 січня ЗСУ вже ліквідували в Україні 113 390 ворогів.