Путін закладає міну сповільненої дії: яку велику проблему Кремль створив для Росії

Росія для того, щоб продовжувати активні бойові дії на території України витрачає шалені ресурси. Зокрема мовиться і про особовий склад, який окупантам необхідно постійно поповнювати через щоденні втрати.

Військове командування Росії ще на початку повномасштабного вторгнення дозволило відправляти на війну засуджених. Про це 24 Каналу розповів засновник Gulagu.net Володимир Осєчкін, зазначивши, що із колоній строгого режиму звільняли тих, хто опинився там за жорстокі злочини.

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У Росії виникла серйозна проблема

Володимир Осєчкін підкреслив, що методи, якими росіяни поповнювали чисельність армії, зокрема звільнення засуджених, мало максимально негативний вплив на ситуацію в Росії.

Важливо! Росія активно залучає ув'язнених до війни проти України, використовуючи від 140 до 180 тисяч засуджених із тюрем. Скасування одноразових виплат ув'язненим, які укладають контракти з міноборони, свідчить про фінансові труднощі Кремля. Учасники таких формувань отримують значно менше компенсацій, ніж інші російські військові.

Окупанти знецінили судову систему. Розкривати злочини тепер у Росії немає сенсу, адже кожен злочинець може вийти на волю та відправитись на війну в Україні.

Якщо якийсь відсоток з них виживе, то вони повертатимуться назад у Росію та продовжуватимуть вчиняти насильство,

– сказав засновник Gulagu.net.

Найбільша помилка Кремля

За словами Осєчкіна, Кремль звільнив понад 100 тисяч засуджених, з якими працювали військові інструктори. Вони навчали злочинців користуватись різними видами зброї.

Влада Росії навчила їх всього, що знали лише військовослужбовці. Цього не робили у жодній цивілізованій країні світу,

– підкреслив він.

Тепер окупанти, які повертаються із війни в Україні, мають при собі зброю та вчиняють злочини проти інших росіян.

Засновник Gulagu.net зауважив, що такими методами Кремль дозволив злочинцям і надалі красти та вбивати, адже вони розуміють, що їм за це нічого не буде. Учасників бойових дій в Україні тепер називають "героями".

Владімір Путін під усю Росію закладає міну сповільненої дії. Він прирік на смерть тисячі росіян. Багато вбивць повернуться додому і вчинятимуть злочини там,

– наголосив Володимир Осєчкін.