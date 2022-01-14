У Росії почалася раптова перевірка боєготовності військ: промовисте відео

У Східному військовому окрузі Росії 14 січня раптово стартувала перевірка бойової готовності. У російському міноборони назвали заходи плановими.

Як повідомили низка російських ЗМІ, у збройних силах Росії тривають планові заходи зимового періоду навчання військ.

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Наголошується, що перевірка проводиться у межах підготовки до проведення стратегічних командно-штабних навчань Схід-2022. У російському оборонному відомстві наголосили, що військові мають відпрацювати широкий спектр завдань щодо організації всебічного виконання вправ з предметів бойової підготовки з проведенням тактичних навчань та бойових стрільб на віддалених полігонах.

Особливу увагу у межах перевірки бойової готовності у Східному військовому окрузі приділятимуть можливості перевезення військ в установлений термін.

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Це далеко не перші навчання

Раніше повідомлялося, що у Західному військовому окрузі Росії стартували масштабні військові навчання у:

Воронезькій,

Білгородській,

Брянській,

Смоленській областях.

Також ЗМІ писали, що Росія перекидає війська на захід. На залізничних платформах помітили вантажівки, танки, БМП, реактивні системи залпового вогню "Град" та "Ураган".

У США кажуть, що Росія може піти на ескалацію

Раніше представник США в ОБСЄ закликав готуватися до ескалації з боку Росії. Майкл Карпентер наголосив, що у такому випадку Москві загрожують серйозні санкції. Посадовець зазначив, що хоч Вашингтон й надає перевагу дипломатичним перемовинам, ситуація може розвиватися по-різному.

Він констатував, що Кремль продовжує скупчувати свої сили біля кордонів України. За його словами, мовиться про десятки тисяч військових.

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