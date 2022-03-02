У Росії почали блокувати YouTube

Здається, російська влада сама вже все робить для того, щоб жителі країни почали виходити на масові мітинги. "Роскомсвобода" повідомила про початок блокування YouTube.

В організації стверджують, що вже заблокували домен сервісу, який використовується для завантаження картинок та "іншого статичного контенту".

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Російські провайдери не можуть отримати відповіді від запитів домену. Блокують сервіс за допомогою ТСПУ DPI – системи для "ізоляції інтернету",

– розповів Гончаренко.

Раніше про плани заблокувати Youtube повідомляли у Роскомнадзорі.

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