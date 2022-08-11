У росії почалися проблеми з військовими льотчиками, – Мусієнко назвав причини
Втрати російських повітряних сил у війні проти України є доволі значними. Генштаб ЗСУ повідомляє, що знищено понад 230 літаків.
Про це в ефірі 24 каналу повідомив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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За його словами, є декілька факторів, які свідчать про значні втрати росіян:
- Статистика та підрахунки, які повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- Щонайменше двічі на Сході України були зафіксовані випадки, коли літаками Су-25 штурмової авіації пілотували люди, яким було за 60 років. Згідно зі всіма правилами, – це людина, яка є військовим пенсіонером й не може допускатися до польотів.
"Це свідчить про те, що в росії почалися проблеми з військовими льотчиками", – акцентував Олександр Мусієнко.
За його словами, на початку повномасштабного вторгнення в Україну, окупанти хвалилися, що кинули найбільш боєздатну авіацію. Це якраз ті військові літаки й пілоти, в яких є досвід "сирійської кампанії".
Це не показник, тому що вони воювали проти противника, в якого не було засобів ППО – такий собі показник й такий собі досвід. В Сирії їм нічого не заважало завдавати цих ударів,
– пояснив Олександр Мусієнко.
"Тут вони зіткнулися з тим, що Україна почала відповідати, а вони почали втрачати літаки та пілотів", – додав експерт.
Навчання в білорусі
Олександр Мусієнко нагадав, що майже все літо в білорусі проводять навчання російських військових льотчиків, які відпрацьовують різного роду завдання. Це означає, що вони в прискореному темпі намагаються підготувати пілотів, адже є проблеми в цій сфері.
Аеродром в Новофедорівці
Експерт пояснив, чому аеродром в Новофедорівці, важливий з точки зору, як мілітарна ціль. За його словами, саме з нього використовувалися літаки бомбардувальники Су-24, які завдавали ударів по окупованій території, по українських позиціях, обстрілювали українська міста на Півдні.
На сьогодні спроможностей робити це саме з окупованого Криму – стало менше,
– розповів Олександр Мусієнко.
"Звичайно, я допускаю, що вони будуть вживати заходів для відновлення цього військового аеродрому. Можливо, будуть перекидати туди додаткову авіацію. Проте втрати значні, це свідчить про те, що ця "бавовна" була вдала", – додав Мусієнко.
Дивіться відео: наслідки вибухів на аеродромі в Криму
Останні новини щодо авіації
- У міноборони білорусі пояснили, чому у "Зябрівці" вночі 11 серпня лунали звуки "бавовни". Стверджують, що на цій території проводили контрольний пробіг однієї з одиниць техніки. Якої саме не повідомляється, але зрозуміло, що військової.
- окупанти ніяк не можуть оговтатись від вибухів у Новофедорівці, які стались 9 серпня. У кремлі буквально спантеличені тим, що сталось. А офіційний Київ лиш продовжує сіяти хаос у головах росіян. В Інституті з вивчення війни зауважили, що у кремлі ніяк не можуть домовитись. У росії досі не визначились, якою має бути офіційна версія.
- російський вертоліт порушив повітряний простір Естонії, у зв'язку з чим МЗС викликало посла Росії. Це було третє порушення повітряного простору Естонії за 2022 рік. А минулого року літаки Російської Федерації 5 разів порушували повітряний простір Естонії