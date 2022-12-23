Ставки зроблені – грошей більше немає: у Росії починається економічне пекло

Представники російського уряду шоковані тим, наскільки сильно страждає економіка внаслідок санкцій, неадекватних наказів лідера Кремля Путіна та спроб влади гасити пожежу бензином.

За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, падіння всіх економічних показників Росії у грудні виявилося набагато більш серйозним, ніж прогнозували керівники Центробанку та міністерства фінансів.

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Через це вже на початку 2023 року на росіян може очікувати різке погіршення рівня життя.

Дефіцит бюджету може сягнути 7 трильйонів рублів

Починаючи повномасштабне вторгнення, Путін вважав, що Європа як найбільший клієнт та споживач енергоносіїв буде вимушена "проковтнути" його вчинки в Україні.

У Кремлі розраховували, що Захід не зможе злізти з "газової голки", боятиметься шукати інших постачальників та не витримає лобі проросійських агентів впливу.

Втім, прорахунок російської верхівки виявився для держави-агресорки якщо не смертельним, то вкрай болючим.

Європейці, з одного боку, довгий час купували російські нафту та газ за вкрай завищеними цінами та у більших об’ємах, ніж до повномасштабної війни. З іншого ж – готувалися до відмови від купівлі енергоносіїв у божевільного диктатора.

Зрозумівши, що не сталося як гадалося, Путін вирішив підвищити ставки та підірвав гілки "Північного потоку", чим остаточно вбив надії хоч якось поповнювати свій бюджет.

Наступним кроком кривавого царька було оголошення мобілізації, яке можна вважати пострілом у другу ногу. Адже Росія вкрай швидко втратила до 1 мільйона працездатних та освічених чоловіків, що приносили Росії багато грошей.

Оскільки ж російські економісти з 24 лютого намагалися гасити пожежу у фінансовій системі країни бензином, весь цей комплекс дій призвів до ефекту сніжної грудки.

Цивілізовані країни майже повністю відмовилися від купівлі російської нафти та навіть ввели так званий прайс-кеп. Шляхом заборони компаніям страхувати морські судна із нафтою, яку придбали дорожче ніж 60 доларів, G7 фактично вбили для росіян можливість заробляти свої криваві нафтодолари.

Обмеження цін почало діяти лише 5 грудня, але це миттєво призвело до миттєвого погіршення. Індія та Китай, які за відсутності доступу до західних ринків стали найбільшим покупцем російської Urals, почали грати за правилами, через що поставки їм нафти припинили приносити Кремлю гроші.

Лише завдяки цьому у Центробанку та мінфіні погіршили прогноз дефіциту бюджету до відмітки у 2,8 трильйонів рублів. На 2023 рік російські економісти дуже оптимістично спрогнозували дефіцит у 2,9 трильйона, однак за ціни нафти у 50 доларів казна країни-бензоколонки вже наступного року недоотримає щонайменше 7 трильйонів. І це точно станеться, оскільки путінські менеджери вирішили розраховувати бюджет, виходячи з цінника у 70 доларів за барель.

Аби оцінити масштаби пожежі, треба звернути увагу, що російський уряд запланував у 2023 році отримати 25,5 трильйонів рублів. Тобто вже зараз можна констатувати, що Кремлю варто забути про десь третину запланованих доходів. І це дуже й дуже болісно.

Друк рублів розкручує маховик інфляції

Нагадаємо, що, які тиснуть на офіційну валюту Росії.

Оскільки російській владі банально нема звідки взяти грошей, їй доводиться відбирати фінанси у народу та друкувати рублі у шаленій кількості – що так чи інакше призведе до погіршення ситуації. Лише за кілька днів для штучного утримання курсу рубля Центробанку довелося злити мільярди доларів. Здавалося б, у такий спосіб головна фінансова установа Росії може утримувати бажані 60 за долар достатньо довго, але ж ні. Доступу до стійкої валюти у Кремля немає, тому коли "зелені" закінчаться, рубль злетить у прірву.

Тим часом Нікому працювати: Центробанк Росії відкрито бідкається на брак робочої сили через мобілізацію

Варіанту врізати витрати у Путіна практично не залишилося, оскільки майже все можливе у цьому напрямку він вже зробив. То ж єдиною надією на виживання Росії як такої для Москви є лише остаточно залізти у кишеню "Ванькам" та не зупиняти друкувальний станок ані не секунду.

Так, вже з 1 січня пільгова іпотека для росіян подорожчає одразу на 1% річних. Із урахуванням тому, що в середньому кожен 5-й покупець квартири в іпотеку користується саме пільговим варіантом, бідне населення почне платити за розкіш мати свою нерухомість значно більше. Це призведе до стрімкого зростання цін та хвилі невиплачених кредитів. А оскільки ринок первинної нерухомості у Росії сягнув рекордної позначки у лише 44% проданих "квадратів", це вже свідчить про агонію галузі будівництва, збільшення кількості безробітних та зменшення відрахувань у бюджет.

Шалений друк рублів вже призводить до розкручування маховика інфляції, яку вже у 2023 році Путін не зможе втримати. І всі спроби заткнути двома пальцями дірку розміром з дідів бункер ні до чого не призведуть. Далі почнеться неконтрольований хаос, коли цінники на все зростуть у 3 – 5 разів, для придбання хліба росіянам доведеться нести у магазин сумку з готівкою, а за талони на їжу будуть вбивати на вулицях.

Як при цьому у Кремлі збираються витрачати мільярди доларів на ведення бойових дій, взагалі невідомо. Втім, немає ніякого сумніву в тому, що Путін намагатиметься воювати навіть попри голод та бунти серед свого населення.