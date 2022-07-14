Країна-бензоколонка стрімко деградує: у росії починається паливна криза

З початку липня на деяких АЗС росії автомобілістам почали під різними приводами відмовляти у заправці повного бака. Такі випадки траплялися здебільшого у глибинці та не були масовими, однак з кожним днем ситуація на заправках стрімко погіршувалася.

За даними джерел 24 каналу в розвідці, нафтопереробні заводи росії достатньо серйозно зменшили обсяг виробництва пального через падіння видобутку нафти. Крім того, у кремлі зосередилися на тому, аби встигнути продати якомога більше енергоносіїв за кордон, забувши про власний внутрішній ринок.

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Через це поставки бензину та дизельного пального на російські заправки достатньо серйозно зменшилося, але АЗС досить довгий час трималися на власних запасах.

Розбомблені українські НПЗ, але ліміти вводять у росії

Ситуація з наявністю пального на заправних станціях у росії погіршилася настільки, що про неї навіть вимушено написали пропагандистські ЗМІ. У численних публікаціях росіянам пояснюють, що з 14 липня вони можуть зіштовхнутися на несподіванну зміну в роботах АЗС.

Фактично ж на АЗС запрацюють ліміти відпуску палива. Подібні до тих, які існують в Україні, але ж у нашій державі російські ракети розбомбили всі НПЗ, тоді як на території московії жодних бойових дій нема. Та й завжди росія себе позиціонувала як постачальник енергоносіїв №1 у світі, а тут щось пішло не так.

Які саме ліміти встановлюватимуть на заправних станціях, наразі невідомо. Скоріш за все, вони будуть різними для кожної мережі та поступово зменшуватимуться, адже незабаром у росії почнеться сезон відпусток, а попит на пальне збільшиться.

Зрозуміло, що фіційно наявність проблеми ніхто не визнає. Співробітникам АЗС вже донесли інформацію про те, що відмовляти автовласникам треба, посилаючись на різні причини – усне розпорядження керівництва, неприїзд бензовозу, тощо.

Пропагандисти кажуть, що не заправляти до повного корисно

Аби підготувати суспільство до появи серйозної проблеми з пальним, пропагандистські ЗМІ вже почали брати коментарі у численних "експертів". Людям намагаються пояснити, що відмова від заправки повного баку збільшить час експлуатації авто. Мовляв, якщо постійно заливати паливо до максимальної відмітки, з ладу швидше виходитиме система вентиляції автівки, а також страждатиме ходова частина.

Звісно ж, з такою логікою можна казати про те, що наявність пального в бензобаку взагалі шкодить машині, адже під час поїздок автівка поступово ламається. Тож російським автомобілістам варто підготуватися до величезних черг на заправках, дефіциту пального та державному регулюванню. Яке точно призведе до погіршення ситуації.