У Росії починають розглядати варіант заміни Путіна

В окупаційному війську вже давно присутня деморалізація, тож у Росії бояться, що серед підрозділів їхньої армії спалахнуть бунти. Водночас і в самому Кремлі неспокійно, там розглядають різні сценарії зміни влади.

Що стосується панічних настроїв у лавах загарбників, то військове керівництво країни-агресорки відправило на Донеччину спецпідрозділ швидкого реагування. Він має запобігти масовій втечі мобілізованих з фронту. Про це 24 Каналу політолог Олександр Антонюк.

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Росія намагається запобігти розвалу окупаційного війська

Політолог зазначив, що це єдиний спосіб запобігання розвалу окупаційного війська, який знає Росія. Втім, це дуже позитивний момент для України, оскільки певну кількість мобілізованих перестріляють саме ці спецпризначенці. У такий спосіб росіяни зекономлять нам бойові запаси.

Крім того, наразі ЗСУ мають справу з мобілізованими з глибинок країни-агресорки, але згодом мобілізація дістанеться й великих міст. Щойно це станеться, росіяни, ймовірно, почнуть дещо інакше оцінювати ситуацію й процес не відбуватиметься так просто як хотілося б Владіміру Путіну.

У Кремлі розглядають сценарії транзиту влади

Ба більше, у публічній та інформаційній площині Росії вже починають з'являтися особи, які говорять більш-менш раціональні речі. Нещодавно ексвіцепрезидент країни-агресорки Алєксандр Руцькой розкритикував міністра оборони Сєргєя Шойгу.

Тут цікаво, що постійний супровід Руцького – це офіцери фсб Росії. За словами Антонюка, це свідчить про те, що в Кремлі, ймовірно, вже розглядають сценарії транзиту влади.

Вже розглядають варіант, що замість Путіна має бути хтось інший,

– припустив політолог.

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Він додав, ймовірно, це має бути людина з відповідним політичним бекґраундом і вагою для того, щоб бодай на якийсь період спробувати зберегти Росію в тих кордонах, які були до 24 лютого або навіть 2014 року, оскільки Україна зрештою звільнить свої території.

"Те, що фсб Росії готується до різних сценаріїв також хороший знак", – підсумував політолог.

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