У Росії похизувались новим бомбардувальником, який "зможе долати ППО країн НАТО"

У Міністерстві оборони Росії затвердили проєкт нового бомбардувальника. Вважають, що він має бути "невидимим для протиповітряної оборони країн НАТО".

Міністерство оборони Росії затвердило остаточний проєкт бомбардувальника, який назвали ПАК ДА – "перспективний авіаційний комплекс дальньої авіації". Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що відомо про російський бомбардувальник

Росія приховує вигляд нового літака, але показала рендери з його ймовірним виглядом.

Кремль планує прийняти новий бомбардувальник на озброєння до 2027 року. Таким чином замінити ракетоносці Ту-95МС, у яких минає термін служби.

До того ж Москва переконана, що літак зможе непоміченим долати протиповітряну оборону країн НАТО.

Чим хизуються у Росії

У Росії кажуть, що літак мають побудувати за схемою "летюче крило", коли підйомну силу створює фактично вся поверхня апарату.

Досі в світі існує єдиний малопомітний бомбардувальник, створений за схемою "летюче крило". Це американський B-2 Spirit або як ще називають Stealth Bomber. Його створили для прориву щільної протиповітряної оборони противника.

За інформацією російського видання, авіаконструктори вже провели серію стендових випробувань, щоб оцінити рівень радіолокаційної помітності на спеціальних макетах і окремих повнорозмірних елементах бомбардувальника.

Вважають, що випробування підтвердили наднизькі показники площі ефективної поверхні розсіювання ПАК ДА. Пристрій планують як дозвуковий, що має збільшити дальність польоту.



У Росії розповіли про створення нового бомбардувальника / Фото РИА Новости

Також він зможе здійснювати ракетні удари по об'єктах на землі з великої дистанції, а дальність його польоту має складати 15 тисяч кілометрів.

"ПАК ДА візьме на борт і гіперзвукове озброєння, в тому числі новітній "Кинджал". Також літак зможе управляти групами безпілотних літальних апаратів", – кажуть у Росії.

У Кремлі вважають, що малопомітність позбавить екіпаж необхідності якомога швидше залишати район пуску ракет або скидання бомб.



У Росії розповіли про створення нового бомбардувальника / Фото РИА Новости

Москва стверджує, що "першу силову установку для ПАК ДА вже зібрали "в залізі" і скоро відправлять на стендові випробування. Проєктували повністю в "цифрі", що максимально спростило запуск виробництва. У поточному році побудують ще кілька двигунів, які також візьмуть участь в стендових випробуваннях".