Колишній майор поліції з російського міста Алапаєвськ пішов на війну проти України. Перед цим чоловіка звинуватили за статтею про статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річчя.

Про це пише 24 Канал із посиланням на російські ЗМІ.

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Як чоловік уклав контракт з Міноборони?

Депутат Держдуми єдинорос Андрій Альшевських розповів у понеділок, 4 серпня, що минуло лише 2 тижні після того, як проти колишнього майора поліції з міста Алапаєвськ порушили кримінальну справу через інтим з неповнолітньою.

Ексначальника експертно-криміналістичної групи відділу внутрішніх справ в Алапаєвську звинуватили у трьох епізодах за статтею про статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річчя. Урешті дівчина завагітніла, але чоловік спішно вирушив на війну.

Він не став чекати на завершення попереднього слідства і спішно вирушив на "спецоперацію",

– каже депутат.

У Росії законодавство дозволяє тим, хто вчинив злочини невеликої чи середньої тяжкості, спокутувати свою провину, розповідає Альшевських. Однак представник потерпілої вважає, що місцеві слідчі проігнорували факт зґвалтування, застосувавши м'якшу статтю, ніж слід. У результаті чоловік скористався заниженням кваліфікації та уклав контракт із Міноборони. В іншому випадку він не зміг би цього зробити.