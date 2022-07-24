У росії за загадкових обставин помер один із творців "Панцирів" та "Тунгуски"

У Москві за нез'ясованих обставин помер Дмитро Конопльов – директор оборонного підприємства, що розробило ракетний комплекс "Панцир", який росіяни використовують на війні проти України.

Нез'ясовані обставини смерті

Керівник російського конструкторського бюро помер під час медичної процедури з кисневою маскою, яку застосовують під час лікування тривожних розладів і депресії.

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За даними російських ЗМІ, Конопльов мав проблеми з серцем і відчув себе погано під час сеансу з маскою на обличчі. Попри зусилля медиків, він помер.

Попередньою причиною смерті називають гостру серцеву недостатність. Конопльову на момент смерті було 46 років.

Що відомо про Конопльова

Дмитро Конопльов від квітня 2008 року обіймав посаду заступника голови федерального агентства з постачання озброєння, військової, спеціальної техніки та матеріальних засобів.

У липні 2012 року його призначили керівником ВАТ "Конструкторського бюро приладобудування імені академіка Шипунова".

Саме це Тульське оборонне підприємство випускає для російської армії протитанкові ракетні комплекси "Корнет", "Квартет" та "Метіс"; комплекси ППО "Панцир-С1", "Каштан-М", "Тунгуска-М1"; ракетний комплекс "Гермес-А".

Загалом організація відповідає за понад 150 одиниць озброєння та військової техніки, які є на озброєнні російської армії.

Зробив багато для оборонної промисловості росії

Офіційних коментарів щодо причини смерті поки не було озвучено.

Водночас колишній охоронець Путіна і близький друг Олексій Дюмін – зараз губернатор Тульської області, де розташоване конструкторське бюро зброї, зазначив, що Конопльов "багато зробив для оборонної промисловості країни", зробивши "великий внесок".

Раніше за дивних обставин помер колишній топменеджер російського нафтового гіганта "Лукойл", мільярдер Олександр Суботін. Це сталось після проведення антипохмільного сеансу з шаманами.

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