Сміється та жартує із суддею: у мережі показали останнє відео з Навальним перед смертю

Кремлівські структури 16 лютого раптово повідомили про смерть Олексія Навального. Російські пабліки опублікували останнє відео за участю "опозиціонера". Він був бадьорий, веселий і виглядав цілком здоровим.

У четвер, 15 лютого, Навальний взяв участь у засіданні суду в онлайн-форматі. На кадрах видно, як він з усмішкою вислухав суддю та навіть пожартував, інформує 24 Канал.

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Під час заслуховування рішення Ковровського суду у заполярному місті Харп у Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії Навальний жартував із суддею, який вів засідання щодо чергового обвинувачення опозиціонера, й іронічно просив перерахувати йому грошей, адже вони "закінчуються через неправові рішення".

Ваша честь, я вам відправлю номер свого рахунку, щоб ви зі своєї величезної зарплати федерального судді перерахували мені гроші. Вони швидко закінчуються через неправові рішення. Всією зоною можете збирати кошти,

– промовив російський "опозиціонер".

Останнє відео з Навальним перед смертю/ РосЗМІ

Два дні тому все було нормально

Адвокат Навального Леонід Соловйов сказав, що востаннє Олексія Навального бачили у середу, 14 лютого – тоді "все було нормально".

За рішенням сім'ї Олексія Навального, я взагалі нічого не коментую. Зараз розбираємося,

– сказав адвокат.

Журналістка Юлія Іоффе написала, що вчора бачила дружину Олексія, Юлію Навальну, яка сказала: "У нього все добре з огляду на погані обставини".

Водночас Іван Жданов із команди "опозиціонера" зауважив, що за правилами родичів мають повідомити про смерть ув'язненого протягом доби, але поки що жодних повідомлень не надходило.

Про смерть Олексія Навального: коротко