Росію "атакують" дивні об'єкти з неба: що відомо про найновіші випадки

В громадян ворожої країни знову проблеми. Власне, в небі вони все частіше помічають якісь невідомі літальні об'єкти, через що розганяють паніку в мережі. Територія Росії стає все більш небезпечною для людей.

Жителі Росії все частіше стикають з різноманітними небесними видовищами. Скажімо, у районі станції "Курська" в Москві в небі з'явилась дивна пляма. З неймовірною швидкістю вона прямувала на південний схід. Більше читайте в матеріалі 24 Каналу.

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"Що це було? Мабуть, НЛО"

Зауважимо, що об'єкт, який побачили над столицею ворожої держави, не схожий на тарілку іншопланетних жителів. Проте він досить великий – тому розгледіли його на великій відстані було досить нескладно.



Над Москвою щось цікаве літало / Фото з росЗМІ



У небі над столицею Росії "НЛО" / Світлина з російського ЗМІ

Разом з тим щось не менш загадкове побачили в Ленінградській області. Росіянин на своїй дачній ділянці побачив, що туди приземлилась повітряна куля, до якої був прикріплений датчик. Ймовірно, він реагує на світло та рух.



Щось приземлилось в Ленінградській області / Фото з телеграм-каналів



Датчик з кулею впав у Росії / Зображення зі соцмереж

Російські ЗМІ стверджують, що це впав метеорологічний зонд Росгідромета.

Не менш тривожно було в Єкатеринбурзі. Там щось невідоме не просто впало, а спричинило справжню пожежу. На відео, які поширюються мережею, можна помітити у небі щось схоже на метеорит, однак поки ніхто не підтвердив, що це був саме він.

Але відомо достеменно, що коли це "щось" приземлилось, то пролунав потужний вибух. Також цікаво, що пожежа була не хаотичною, а у формі вогняних кіл.



В Єкатеринбурзі після падіння "метеорита" – дивні кола / Колаж Obozrevatel.ua

У небі над Єкатеринбургом летить "метеорит": дивіться відео з телеграм-каналів

Росіяни побачили щось невідоме в небі: переглядайте відео зі соцмереж

Через певний час ворожі телеграм-канали почали писати, що відео, на яких видно ці інциденти, є фейковими.

Поки не можна стверджувати достеменно, що це за "щастя" таке спіткало росіян та чому почастішали випадки фіксування в небі над Росією чогось невідомо. Однак можна припустити, що ці аномальні явища були б менш імовірними, якби Кремль не розпочав повномасштабну війну проти України.

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Вибух і пожежа під Москвою

Згадаємо наостанок до цієї теми, що 10 квітня неподалік від столиці ворожої держави спалахнув склад. У небі не можливо було не помітити густий стовп диму. Згодом стало відомо, що площа пожежі становить близько 1 000 квадратних метрів.